El ex de Adamari López,Toni Costa y Alaïa están viajando de España a Italia

A pesar de ya Toni Costa haber llevado a Alaïa al supuesto encuentro con su mamá, Adamari López, no se sabe a ciencia cierta si están juntos o no. La imagen de ellas, hasta el cierre de esta mota, no ha aparecido por ningún lado. Pero lo que sí se pudo saber, gracias a que Toni lo publicó mediante unas historias de Instagram es que estaban viajando de España a Italia.

Toni Costa, hasta ahora ex de la conductora de Hoy Día, Adamari López, publicó unas historias en su cuenta de Instagram que dejaban claro que estaba en pleno vuelo llegando a Italia: “La Bella Italia”, escribió el bailarín español, quien hace nada fue portada de la revista People en Español junto a su pequeña Alaïa. Esto después que semana antes explotara contra la misma publicación por esta supuestamente haber hablado de una separación anterior de la pareja, en la cual Toni se habría ido de la casa por un tiempo.

Instagram de Toni Costa.

“Dije que no iba a decir nada pero no puedo dejar pasar esto por alto, ESA INFORMACIÓN ES UNA ABSOLUTA MENTIRA, les agradecemos que NO INVENTEN POR FAVOR, no es sano, gracias”, escribió en su momento el ex de Adamari López. Mientras, la boricua se ha mantenido ausente de las redes sociales. Hasta su escala en Puerto Rico, no se supo de sus movimientos a través de su cuenta de Instagram. En teoría, ya estaban juntos sin embargo, imagen de eso, no hubo. Ahora Toni sí posteó que estaba llegando a Italia y minutos antes se vio en el aeropuerto de Madrid y a Alaïa caminando por el mismo.

Del anillo y los rumores de una supuesta reconciliación y boda, pues habrá que ver si qué tan cierto es. En algún momento Toni Costa y Alaïa hicieron la portada de la revista “Siempre Mujer” y ahí dijo que é viajaría a España para visitar a su familia y ese sería su primer Día del Padre distinto. También confirmó que Adamari López se les uniría luego, pues viajaría con sus hermano. Pero hasta ahora esto no ha podido ser confirmado.

Mientras, Toni ha dejado claro que sólo quiere el bienestar de Alaïa y el de Adamari, claro está. Precisamente ella le dedicó unas palabras de cariño y le envió un mensaje a Toni el Día del Padre, dejando así a un lado sus diferencias.

Toni ha estado trabajando y siguiendo copando su agenda cnn clases de Zumba que impartirá a su regreso de Europa en incluso en la propia España. Según sus publicaciones, ya tiene fechas confirmadas en Nueva York y Puerto Rico. Así que eso dicen también del bailarín, que es un mantenido como que tampoco. Hasta de vacaciones ha demostrado estar trabajando mucho, amén de su irrefutable buena labor como papá.