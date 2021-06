Otro golpe a CR7: jugador suizo se tomó una Coca-Cola antes de los penales y eliminó a Francia de la Eurocopa 2020

Coca-Cola sufrió el “efecto Cristiano”, pero hoy celebran más que nunca. No porque el astro portugués haya sido eliminado, sino porque Granit Xhaka, capitán de la selección suiza, se tomó su refresco antes de la tanda de penales en la que Suiza dejó afuera a Francia de la Eurocopa 2020.

Durante la pausa tras la prórroga, Xhaka recibió una botella de Coca-Cola, que no dudó en destapar. Un situación muy curiosa que tomó por sorpresa a muchos por el contexto: luego de 120 minutos de acción y antes de los penales.

En este corto video podemos apreciar el momento en el que Granit Xhaka recibe un termo con agua y una botella de Coca-Cola… y se decide por la segunda opción.

Xhaka no cobró ninguno de los cinco penales, pero le dio un discurso motivador a su selección antes de la tanda de penales. Fue el último empujón para lograr la hazaña. Funcionó.

Granit Xhaka giving the Swiss players his powerful Braveheart speech before extra-time. You love to see it!

Leader.

