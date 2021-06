Alex Rodriguez le envía nueva indirecta a Jennifer Lopez y presume lo bien que la está pasando

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Si es cierto eso de que siempre hay alguien que ‘gana’ en una ruptura, entonces Alex Rodriguez no debe de haberlo pasado nada bien desde que puso punto final a su compromiso con Jennifer Lopez solo para que ella rehiciera en un tiempo récord su vida sentimental con su antiguo amor Ben Affleck. Por esto, Alex Rodriguez no ha puesto reparo en lanzarle una nueva indirecta a Jennifer Lopez de todo lo que esta se estaría perdiendo y de lo bien que la está pasando.

Parece que Alex Rodriguez se habría propuesto ahora devolverle en parte el golpe a Jennifer Lopez publicando una imagen en Instagram en la que aparece flotando sobre una colchoneta en el océano para mostrarle lo que se está perdiendo a manera de indirecta y presumiendo lo maravillosamente bien que la está pasando.

“Me he caído, no me puedo levantar. Y no me importa”, ha escrito el jugador de béisbol Alex Rodriguez retirado junto a esa imagen en la que se puede apreciar su torso y su intenso bronceado. Mismo que ha estado trabajando en el gimnasio incluso cuando se dejó ver en una oportunidad con su ex Cynthia Scurtis, la madre de sus dos hijas.

La reconciliación de la pareja ha causado tanto revuelo que resulta casi imposible que el ex de “La Diva del Bronx” no haya visto alguna de las fotografías en las que ‘Bennifer’, como se apoda a la cantante y al famoso actor, aparecen juntos en Miami o besándose durante una cena romántica en Los Ángeles. Lugar a donde Jennifer Lopez salió corriendo con sus hijos Emme y Max a buscar casa para vivir cerca de su antiguo amor Ben Affleck, quien han asegurado que le volverá a proponer matrimonio a JLo en julio.

A principios de año el antiguo deportista se apuntó a un nuevo programa que combina sesiones de entrenamiento de alta intensidad con asesoramiento nutricional para decir adiós a la ‘barriga típica de un padre’ que le había salido a lo largo de 2020 y el pasado abril mostró el resultado de su espectacular transformación a través de Instagram.

Por otro lado, también sacó una línea de cosméticos haciéndole la competencia a su ex Jennifer Lopez. En ese post en su cuenta de Instagram muchos aseguraron, a manera de broma, que por eso JLo lo había dejado.

Mientras, Jennifer Lopez sigue paseándose con su amor Ben Affleck y no ocultan ni un poquito lo bien que la pasan y el amor que sienten el por el otro. Tal es el punto que Jennifer Lopez habría asegurado que quiere hablar con la ex de Affleck, Jennifer Garner para tener el permiso y poder convivir con los hijos de Ben.