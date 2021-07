Casa humilde se vuelve viral por lo perfecta que luce en su interior

Hace un par de semanas, un indigente demostró al mundo entero que la pobreza no estaba peleada con el orden y la limpieza, dada la manera en cómo adaptó una pequeña habitación debajo de un puente que pareciera estar al interior de una casa.

Ahora, nuevamente una persona de escasos recursos ha vuelto a dar una gran lección al mundo al presumir su casa que luce sencilla por fuera pero que por dentro es asombrosa dadas las perfectas condiciones en la que la mantienen.

Una joven nigeriana identificada como Abiodun Ford, quien mostró que la limpieza y el orden no están peleadas con la humildad.

En las imágenes se observa por fuera una vivienda hecha con bloques de concreto, que está adornada con plantas y piedras. Pero la perspectiva de la casa cambia radicalmente cuando miras las fotos por dentro, ya que inmediatamente resalta el orden y limpieza de este domicilio.

A pesar de ser un espacio reducido y dar la impresión de que podría estar sucio, la realidad es que sus dueños han sabido mantener impecable su casa.

Muñecos de peluche, muebles pequeños, plantas, una televisión, bocinas, adornos en las paredes y una alfombra hacen que este lugar destaque por su orden.

Poverty does not mean one must be dirty. pic.twitter.com/9tgTI0YuUB

— 𝑼𝒀 𝑺𝑪𝑼𝑻𝑰 🌟 🔰 (@AbiodunFord) April 25, 2021