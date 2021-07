Rosie Rivera, tía de Johnny López, admite estar fingiendo en Instagram

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Rosie Rivera apareció en Instagram con una cara muy sonriente y un look sexy desde un campo de golf. Sin embargo, no todo es lo que parece. No. La tía de Chiquis Rivera y hermana de Jenni Rivera no está atravesando su mejor momento. Su nombre ha vuelto a acaparar los programas de entretenimiento, y son muchos los que están poniendo en entre dicho su palabra y forma de ser. Debido a la auditoria que solició Johnny López, hijo menor de la “Diva de la banda”.

Hoy, Rosie ha decidido dejar de ser la albacea de la herencia de ésta. En su lugar ha quedado Jacqie Rivera, a quien está aleccionando para el cargo y las responsabilidades que éste conlleva.

Pero en medio de su sexy post en Instagram, parece que la pastora de Los Rivera ha decidido ser sincera con sus fans y admitir que está fingiendo:

“Estoy fingiendo aquí como la mayoría de la gente lo hace en IG o en la vida real. Me vestí así para mi esposo y pasé el día haciendo lo que él ama. Él sabe que yo no juego golf, siempre conoce mi verdadera yo. Él sabe que hago esto porque lo amo y no para ganarme su amor. Pero, ¿cuántas veces pretendemos que somos otra persona, pretendemos que nos gustan las cosas que no nos gustan, hacemos las cosas que odiamos y permitimos cosas que sabemos que no deberíamos GANAR amor?”.

Ante esta complacencia, Rosie Rivera dice “Stop”. “Te sentirás resentido con ellos o contigo mismo más tarde. Hacer cosas por amor es una cosa. Hacer cosas para ganar amor es otra: es energía desperdiciada, nunca te satisfará y, a veces, es una mentira. Dicen que solo conoces al 70% de tu cónyuge antes del matrimonio, aumentemos esa estadística”.

