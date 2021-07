Un adolescente de 13 años murió mientras dormía; fue vacunado contra el COVID-19 tres días antes

Jacob Clynick tenía 13 años, se encontraba perfectamente sano según los informes médicos y murió mientras dormía. El hecho que el deceso aconteció tres días después de vacunarse contra el COVID-19 intriga a los médicos y ha propiciado una investigación de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

El joven radicado en Michigan no tenía comorbilidades. Recibió el 13 de junio la segunda dosis de la vacuna Pfizer en un local de Walgreens en Zilwaukee.

Tammy Burages, tía del malogrado adolescente, dijo a The Detroit Free Press que él tuvo alguna ligera reacción con cansancio y fiebre, pero nada fuera de lo común.

