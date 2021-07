Su propia madre y dos hispanas entre las víctimas de un asesino en serie en Delaware y Pensilvania

Keith Gibson, un ex presidiario y ahora presunto asesino en serie con víctimas en Delaware y Pensilvania, fue acusado de 41 cargos por delitos graves, incluidos dos homicidios, dijeron las autoridades ayer.

Los fiscales alegan que Gibson (39) mató a dos personas e hirió a otras cuatro en Delaware durante una ola de crímenes que duró una semana a principios de 2021. También es sospechoso de varios asesinatos cometidos en Pensilvania, incluyendo su propia madre y la gerente de una tienda de donuts en el norte de Filadelfia.

“Esta acusación presenta una de las juergas de delitos más atroces y asombrosas que he visto en mi carrera”, dijo ayer la procuradora general de Delaware, Kathleen Jennings, en un comunicado. “Es aún más perturbador pensar, según lo que los investigadores han revelado en Pensilvania, que esto puede ser sólo la punta del iceberg”.

Gibson, quien anteriormente fue condenado por homicidio involuntario y posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave, salió de prisión el 20 de diciembre después de una sentencia de 13 años. Luego violó los términos de su libertad condicional y estuvo bajo custodia brevemente antes de ser liberado nuevamente el 27 de abril.

Sus víctimas incluyen al menos dos mujeres hispanas. Los investigadores alegan que Gibson disparó y mató a Leslie Ruiz Basilio, de 28 años, durante un robo en una tienda de teléfonos celulares en Elsmere (Delaware) el 15 de mayo y luego robó su automóvil.

Se cree que días después le disparó fatalmente a Ronald Wright, de 42 años, durante un robo callejero el 5 de junio en Wilmington, y también baleó a otro hombre, dijeron los fiscales.

Ese mismo día, Christine Lugo (40) fue abordada por un pistolero cuando abría su tienda de donas en Filadelfia. La policía alega que Gibson la empujó adentro a punta de pistola, tomó alrededor de $300 dólares, le disparó en la cabeza y huyó. La gerente fue declarada muerta en el lugar.

Las autoridades creen que Gibson robó o agredió a otras tres personas en Delaware y trató de asesinar a una de ellas durante los siguientes tres días. Fue arrestado el 8 de junio en relación con el robo de una tienda Rite-Aid durante el cual un empleado fue golpeado con una pistola.

Las autoridades de Pensilvania también planean acusarlo de matar a tiros a su madre, Christine Gibson, de 54 años, en febrero. También es sospechoso de un doble asesinato en enero en el barrio Germantown de Filadelfia.

“Todavía estamos esperando su extradición antes de que podamos acusarlo de los asesinatos que cometió en Filadelfia”, dijo la oficial Tanya Little, portavoz de la policía de esa ciudad, reportó NBC News.

#BREAKING: Keith Gibson, the suspect charged in the murders of a Philly Dunkin’ manager and his own mother, has now been formally charged with 41 felonies out of Delaware— including the murder of a Metro PCS worker Leslie Ruiz-Basilio. pic.twitter.com/BbPIY2fFzN

