Video capta desesperación de padres hispanos mientras su hijo muere frente a sus ojos en parque acuático

El fin de semana un accidente en el parque acuático Adventureland en Altoona, Iowa, impactó a toda la comunidad latina. Y es que un paseo se convirtió en una pesadilla para una familia por la muerte de Michael Jaramillo de 11 años en una atracción acuática.

Un video obtenido por Good Morning America muestra a David y Sabrina, padres de Michael, gritando desesperados mientras el niño se ahogaba bajo la balsa volteada.

Iowa shuts down a water ride after a deadly amusement park accident resulted in the death of an 11-year-old boy. @ErielleReshef has the details.https://t.co/mBjCYfPEfG

— Good Morning America (@GMA) July 7, 2021