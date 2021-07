Paso de Elsa deja “lluvia” de dudas sobre el futuro de la Gran Manzana ante el cambio climático

Este viernes avanzada la tarde la totalidad del sistema del Subway de la ciudad de Nueva York estaba 100% operativo, luego que la tormenta Elsa anegara a un grupo de estaciones, un impacto que puso sobre la mesa la duda si la Gran Manzana estaba preparada para el cambio climático. Y más aún, para la temporada “concurrida” de huracanes que se espera este año.

Estaciones del tren 1 como la 125th y la 157th Street en Manhattan y la línea 4 particularmente la 149 St en El Bronx, sufrieron los efectos más terribles de la tormenta, con imágenes de pasajeros atravesando andenes inundados y escaleras que se convirtieron en “cataratas”.

Ante el “aguacero” de críticas, Sarah Feinberg, presidenta interina de la agencia NYC Transit explicó a medios locales que la inundación de las estaciones el jueves fue el resultado de una confluencia de factores: desagües subterráneos abrumados por la ferocidad de la lluvia, respiraderos y escaleras afectadas por la misma razón, e inundaciones a nivel de la calle que llegaron al interior de las estaciones.

“Esta tormenta nos golpeó en lugares que normalmente no se rebasan de agua“, resumió la funcionaria.

Some subway system ya got there. This is the 157th St. 1 line right now. @NYCMayor @BilldeBlasio pic.twitter.com/xyfTAUPPNu

— Paullee 🤠 #TaxTheRich (@PaulleeWR) July 8, 2021