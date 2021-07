El ex de Adamari López, Toni Costa, asegura que ha envejecido

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El ex marido de Adamari López, Toni Costa, ha sorprendido a los fanáticos de ambos al publicar un video en el que asegura que ha envejecido. El bailarín español se fue a la playa en Key Biscayne y ahí llegando le sucedió algo que lo hizo darse cuenta que ya no es tan joven. El peso del carrito donde colocaron varias cosas y que arrastraba junto a Alaïa Costa por la arena, lo dejó aniquilado.

“Me doy he dado cuenta que me he estado haciendo mayor”, dijo Toni al tiempo que se veía todo el camino que transitaba con el carrito a cuestas. Finalmente, llega a la la playa con Alaïa pero, para sorpresa de ambos, no estaban solos como querían sino que la playa estaba repleta de gente. Al parecer, el ex de la conductora de Hoy Día, Adamari López, olvidó que estamos en pleno verano y que muchos de los niños y jóvenes no tienen actividades escolares, por lo que era de esperarse encontrar sitios de esparcimiento totalmente abarrotados.

Ahí se dejaron ver haciendo huecos y castillos de arena. Toni Costa se grabó en varias oportunidades y le preguntó a su pequeñita: “¿Tú sabes que papi ya está mayor, tú lo sabías, ya está viejo?”. A lo que Alaïa le pregunta a su papá que cuántos años tiene y él responde 37. El artista llevó toda una cronología de la energía de su hija y de cómo la misma quería seguir en la playa jugando al lado de su papi, quien seguía afirmando que ha envejecido.

Pero, por mala suerte de él, Toni Costa debía llevar el carrito de vuelta a rastras y con Alaïa encima. Ya sabemos que el mismo es muy activo, fuerte y además un bailarían profesional, por lo que es de extrañar si se le mira cansado. Pero ciertamente esto fue todo un reto al mejor estilo de un entrenamiento de bootcamp. Finalmente lograron llegar al auto y ahí se dejaron ver a su salida de lo que fue un maravilloso día de sol, mar y arena entre padre e hija.

Justo el fin de semana y después de haber regresado de Europa y Las Vegas respectivamente, a donde por cierto viajó por trabajo con la actriz Ximena Duque, Toni Costa se dejó ver rodeado de bellas amigas venezolanas en el cumpleaños de la hija de unos amigos junto a Alaïa. Se nota que Toni poco a poco está retomando una vida social lejos del seno de la vida de pareja que llevaba hasta hace nada con la estrella de Telemundo, Adamari López.

Si hubo reconciliación o no en Italia, pues ciertamente aún no lo sabemos. Ninguno se ha pronunciado al respecto. Pero lo que sí está claro, sea cual sea la decisión que hayan tomado, es que tanto a Adamari como a Toni, se les ve tranquilos, felices y muy unidos a los que mas le importa a ambos: la pequeña Alaïa.