Elon Musk será pasajero de su rival Richard Branson, ya compró boleto para viajar al espacio con Virgin Galactic

Richard Branson debe estar muy contento y no solo porque su viaje al espacio fue un éxito. También lo debe estar porque logró volar antes que Jeff Bezos y Blue Origin y porque Elon Musk ya está en la lista de espera de pasajeros que viajarán con Virgin Galactic.

Entre las empresas del multimillonario Elon Musk se encuentra SpaceX, que lo convierte en rival de Branson y Virgin Galactic. Pero que mejor comercial que la competencia quiera viajar en tu empresa.

I was once a child with a dream looking up to the stars. Now I'm an adult in a spaceship looking down to our beautiful Earth. To the next generation of dreamers: if we can do this, just imagine what you can do https://t.co/Wyzj0nOBgX #Unity22 @virgingalactic pic.twitter.com/03EJmKiH8V

— Richard Branson (@richardbranson) July 11, 2021