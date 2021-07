“Canelo” Álvarez todo un empresario: ahora presenta su marca de celulares

Apenas en abril Saúl “Canelo” Álvarez platicaba al periodista Graham Bensinger acerca de sus planes de convertirse en empresario y el pugilista mexicano ya está dando sus primeros pasos.

Hace unos días anunciábamos en este mismo espacio que “Canelo” se había reunido con amigos y socios para dar un adelanto sobre la imagen de su cadena de gasolineras “Canelo Energy” y hoy el campeón ya está también promocionando la venta de dos teléfonos celulares de gama baja, dio a conocer El Heraldo de México.

El campeón incursionó en el mundo de las telecomunicaciones con “CaneloPhone”, en asociación con Liberty Mobile en los Estados Unidos.

El joven empresario está anunciando el “The Champ” y “The Legend” que es el nombre de los dispositivos que se lanzaron a la venta.

🇺🇸 My new line of smartphones is here!📱Get yours at https://t.co/HFnSg2DJIz 🥊

🇲🇽 ¡Conoce mi nueva línea de smartphones! 📱 Compra el tuyo en https://t.co/HFnSg2DJIz 🥊 pic.twitter.com/k0QysqetpV

— Canelo Alvarez (@Canelo) December 17, 2020