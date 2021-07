Blue Origin descalifica viaje de Richard Branson, dice que no llegará al espacio

Jeff Bezos, con Blue Origin y Richard Branson con Virgin Galactic, están un tanto estresados por ver quién logra quedarse con el título de ser el primer empresario que llega al espacio, transportados por su propia empresa.

Cuando Bezos dio a conocer que volaría el 20 de julio, Virgin Galactic cambió sus planes y adelantó que en uno de sus viajes de prueba viajaría su fundador, Richard Branson.

Branson dice que no hay competencia pero eso nadie lo cree. Y ahora Blue Origin publicó en sus redes sociales que lo de Virgin Galactic no puede ser calificado como un viaje espacial porque no alcanzará realmente el espacio exterior, publicó Gizmodo.

Con una infografía Blue Origin explica que a diferencia de los aviones espaciales de clase SpaceShipTwo de Virgin Galactic, el cohete New Shepard está diseñado para volar por encima de la línea de Kármán, a 100 km sobre el nivel del mar, en lo que el 96% de la gente considera que es la frontera del espacio.

Only 4% of the world recognizes a lower limit of 80 km or 50 miles as the beginning of space. New Shepard flies above both boundaries. One of the many benefits of flying with Blue Origin. pic.twitter.com/4EAzMfCmYT

— Blue Origin (@blueorigin) July 9, 2021