SpaceX, la compañía de Elon Musk, ha enviado al espacio a 10 astronautas en menos de un año

Con el histórico vuelo del helicóptero Ingenuity el lunes en Marte, la adjudicación de un nuevo contrato para con la NASA para desarrollar una nave que permita alojar astronautas en la Luna y el lanzamiento del Crew-2 este viernes, la compañía SpaceX se anota un nuevo triunfo en la historia espacial ya que sus misiones han permitido llevar a 10 astronautas al espacio en menos de un año.

Este viernes a las 5:49 de la mañana, hora del este, el cohete Falcon 9 lanzó al espacio a la cápsula Endeavour que llevaba a bordo a la tripulación del SpaceX Dragon para después ser puesta en órbita antes de que este sábado se acopló con la Estación Espacial Internacional.

La misión Crew-2 es el segundo lanzamiento de una tripulación de SpaceX desde que se asoció con la NASA y el tercero del que se tiene registro.

Se trata de la primera ocasión que la empresa reutiliza un cohete y una cápsula de una misión anterior, algo que según el CEO de SpaceX, Elon Musk, es clave para abaratar la exploración espacial.

Cuatro son los astronautas que componen la misión y pasarán seis meses en la Estación Espacial Internacional al unirse con los miembros del Crew-1 que llegaron en noviembre.

Entre los datos curiosos de los lanzamientos de SpaceX destaca el caso de la doctora Megan McArthur que es la copiloto del Crew-2. Ella también fue parte de la misión de servicio del telescopio Hubble en 2009. El mayo pasado pasado, su esposo, Robert Behnken, formó parte del primer vuelo de la cápsula Dragon de la compañía de Elon Musk.

Last week, @NASA announced that Megan McArthur will be the pilot of Crew-2, the @SpaceX Crew Dragon flight to the @space_station in spring 2021.

In 2009, she served on STS-125, the last Hubble servicing mission. Congratulations, @astro_megan! The Hubble team wishes you success! pic.twitter.com/HqnCGMQyz2

— Hubble (@NASAHubble) August 3, 2020