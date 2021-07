FOTO: Padre de familia de 34 años lucha por sobrevivir al COVID; no creía en las vacunas

Matthew Keenan es un padre de familia de 34 años que, conectado a un respirador artificial, lucha por sobrevivir al COVID. No creía en las vacunas, pero mientras pelea por su vida autorizó a una de sus doctoras a publicar su foto en el hospital para convencer a las personas de que se vacunen contra el SARS-CoV-2.

Keenan es un joven hombre inglés que también era entrenador de futbol y que ha confesado que no creía en la efectividad de las vacunas… hasta que se contagió de COVID-19. “Matthew aceptó que comparta su historia. Tiene 34 años, es entrenador de fútbol y papá. Se confesó escéptico de las vacunas hasta que se infectó de COVID; si pudiera retroceder el tiempo, lo haría”, escribió la doctora Leanne Cheyne, una de sus médicos tratantes, en su cuenta de Twitter.

Matthew, has agreed for me to share his story. 34, footie coach & dad. Self-confessed vaccine skeptic until he caught Covid,if he could turn back time he would. Our sickest patients are unvaccinated & under 40. Matthew is fighting for his life..save yours #GetVaccinated #GrabAJab pic.twitter.com/76UpG980xO

— Leanne Cheyne (@leanne_cheyne) July 11, 2021