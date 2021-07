Gana $1,2 millones de dólares en la lotería gracias a la Eurocopa 2020

Sammantha Young es una mujer originaria de Reino Unido, la cual hace unos cuantos días no se imaginaba que su peor tortura se convertiría en la mayor de las bendiciones en su vida.

La mujer de 33 años sabría que pasaría unas semanas encerrada en casa dado a a que su esposo Paul es muy fanático del fútbol y por ende, no haría más cosa que ver cada partido de la Eurocopa 2020.

Como buena inglesa, Sammantha estaba dispuesta a apoyar y a seguir los partidos de su selección; sin embargo, no pensaba pasar todos los días, varias horas viendo los demás juegos como sí lo hizo su marido.

Aburrida ante la situación, el pasado 2 de julio, la mujer aprovechó que su marido veía la Eurocopa para ingresar a Internet y comprar un billete de lotería de un sorteo virtual de EuroMillions UK Millionaire Maker. Al principio, este le generó una ganancia de unos $22 dólares, mismos que invirtió para comprar un par de boletos del juego Instant Win.

A la mañana siguiente, recibió un correo electrónico en donde se le informaba que había obtenido $1,2 millones al ser la ganadora de dicho sorteo de lotería.

Two #EuroMillions millionaires in two days!

Sammantha and Paul show us how to perfect that winning expression 😆#NationalLottery #DreamComeTrueMoney pic.twitter.com/yjln7d8mRz

— The National Lottery (@TNLUK) July 13, 2021