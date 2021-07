La cantidad exacta de alcohol que descarrila la pérdida de peso, según la ciencia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Si has realizado algunos ajustes en tus hábitos alimenticios como reducir la grasa y el azúcar, además de hacer ejercicio con regularidad y sigues notando peso extra que no pierdes ¡tenemos una noticia para ti! Es muy probable que el consumo recurrente de alcohol es la razón que impide eliminar esos kilos no deseados. Si bien a estas alturas no es ningún secreto hablar sobre las consecuencias a la salud que se asocian con una alta ingesta de alcohol, recientemente un equipo de investigadores en ciencias de los alimentos ha determinado cuánto afecta el alcohol la capacidad para perder peso ¿Lo mejor? Su enfoque no se basa solo en el típico conteo de calorías, hay una ciencia más profunda detrás de por qué beber es un enemigo de la pérdida de peso.

Todos queremos gozar de un peso saludable, sin embargo seamos honestos llega una edad en la que cada vez es más difícil perder esos kilos de más. Por fortuna los expertos nunca nos dejan solos, tal es el caso de los hallazgos de un equipo de investigadores en nutrición y ciencias de los alimentos que representan a universidades, clínicas y hospitales de toda España. De tal modo que los expertos se dieron a la compleja tarea de revisar todos los estudios clínicos prospectivos y revisiones sistemáticas, que analizaban los efectos sobre la salud de la cerveza publicados entre enero de 2007 y abril de 2020. Por supuesto que uno de los puntos más positivos es que se trata de un análisis exhaustivo de 13 años de estudios anteriores, el estudio fue recientemente publicado en la revista Nutrients y lo mejor de todo es que también incluyó algunas bebidas alcohólicas distintas de la cerveza (como el vino), así como la cerveza sin alcohol.

¿En qué consistió el estudio? El principal objetivo era buscar factores de riesgo. El equipo de investigación se dedicó a comprender los efectos sobre la salud de la cerveza y otras bebidas alcohólicas, sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos años ha habido un interés creciente en los posibles efectos del consumo moderado de alcohol en la salud. Entonces, su trabajo examinó los efectos asociados con la cerveza sobre los factores de riesgo cardiovascular y metabólico para identificar un nivel de consumo que pueda considerarse ‘moderado’.

La buena noticia es que su paciencia dio frutos y sus revelaciones han sido notables. El equipo descubrió algunos hallazgos innovadores sobre los efectos del alcohol en la salud en general y concluyeron que existe un factor que está en gran parte bajo nuestro control y que de hecho también dicta la salud y el bienestar: la cantidad de alcohol que consumimos y la calidad de la dieta. De cierta manera no es ninguna novedad, es posible que a estas alturas muchos de nosotros ya reconocemos la estrecha relación entre lo que comemos y la salud en general. Por lo tanto seguir una dieta basada en alimentos saludables e integrales, no solo es un esquema que brinda los nutrientes necesarios para nutrir al cuerpo y que funcione óptimamente. Es la mejor medida para combatir la obesidad, finalmente el sobrepeso puede provocar malestar, dolor y problemas de salud reales asociados con el corazón, trastornos metabólicos (como la diabetes) y más.

Por supuesto que la pregunta del millón es ¿cuál es la cantidad de alcohol que se puede beber y aún perder peso? Los investigadores encontraron que para quienes desean perder peso y aún disfrutar de un trago ocasional, hay una cantidad particular de alcohol que le permitirá hacerlo. Según su análisis, afirman que la cerveza “parece tener un efecto directo sobre el aumento de peso y sobre la circunferencia de la cintura en los hombres”. Probablemente muchos teníamos cierta noción sobre los efectos de la cerveza en el peso corporal, sin embargo los investigadores señalan que en específico: cantidades diarias de cerveza mayores o iguales a 500 mililitros, es decir, alrededor de 16.9 onzas, aumentan el riesgo de no perder peso.

Uno de los aspectos más destacables de los descubrimientos de este estudio es que apuntan a una comprensión cada vez mayor del problema. Ciertamente, las calorías y otras macros de la cerveza y las bebidas alcohólicas se suman a la ingesta diaria y por ende son un factor que puede derivarse en el aumento de peso. La ciencia también ha demostrado cada vez con más fuerza cómo lo que comemos afecta directamente el microbioma intestinal y de hecho suele ser de una manera que a menudo puede interferir en la pérdida de peso.

Es importante entender que no se trata solo de “peso corporal”: algunos alimentos inhiben la capacidad del cuerpo para utilizar alimentos y bebidas como combustible, mientras que otros alimentos ayudan a facilitar ese proceso. Con base en ello, los investigadores de este estudio encontraron que cuando el alcohol producía un efecto beneficioso para la salud, como cuando los antioxidantes de la cerveza parecían promover la salud cardiovascular, la cantidad de alcohol que consumían los participantes del estudio era realmente pequeña. En algunos casos, menos de una onza.

Ahora bien siendo realistas, una porción tan pequeña de alcohol probablemente no será suficiente para satisfacer esa sensación de beber y de cierta manera cuidar este hábito será responsabilidad de cada persona. Lo que es un hecho es que los hallazgos de este estudio definitivamente sugieren que en los casos de personas que perder peso ha sido una lucha y beben regularmente, es una invitación ha considerar su consumo de alcohol y entender de manera más profunda sobre el papel que juega el alcohol en el peso y las medidas. Muy probablemente este sea el paso que a muchas personas más les ha costado dar, sin embargo es una de las medidas más eficaces para alcanzar un peso óptimo, a largo plazo y de paso mejorar numerosos aspectos de salud ¡maravilloso!

