Qué sigue sobre el plan económico de $6 billones de Biden tras reunión con Bernie Sanders

El proyecto económico integral del presidente Joe Biden podría ser empujado en el Congreso con el proceso de Reconciliación, lo que evitaría el obstruccionismo republicano y otorgaría una importante batalla a los demócratas y al mandatario para recuperar la economía de los Estados Unidos.

El senador Bernie Sanders (Vermont), presidente del Comité de Presupuesto del Senado, lidera los esfuerzos para integrar un proyecto cuyo esbozo de $6 billones de dólares fue adelantado el mes pasado e incluye créditos fiscales para niños y sus padres, así como un fuerte plan de inversión en infraestructura, además de una posible reforma migratoria.

Este lunes, Sanders se reunió con el presidente Biden con quien abordó un plan mínimo de $3.5 billones de dólares y máximo de $6 billones de dólares.

“Él sabe y yo sé que estamos viendo una economía en la que los muy, muy ricos se hacen más ricos mientras que las familias trabajadoras luchan“, dijo Sanders al salir del encuentro. “Al final del día vamos a lograr algo muy significativo”.

Más tarde, el senador de Vermont se reunió con otros colegas y el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer (Nueva York), pero Sanders adelantó que ese encuentro buscaría encontrar los puntos en común, ya que dijo que hay “50 demócratas” en el Senado, lo que significaban “50 puntos de vista diferentes”.

“Lo que estamos tratando de hacer es un ley de varios billones de dólares que abordará los problemas de las familias trabajadoras de este país que han sido olvidados durante mucho tiempo y el problema del cambio climático”, adelantó en su conferencia improvisada.

