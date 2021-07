Tras el último Mira Quién Baila, a Jomari Goyso le quedó claro que Tony y Adamari no estaban bien

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Jomari Goyso admitió en su podcast ‘Sin rodeo’ que la separación de Adamari López y Toni Costa no le había sorprendido. Parece que el famoso crítico español logró ver las señales y vislumbrar el principio del fin. Todo porque después del último Mira Quién Baila de Univision, al español le quedó claro que Tony Costa y Adamari López no estaban bien. Jomari admite que cuando se encontraba con su compatriota preguntaba por la puertorriqueña. Las respuestas de éste a sus preguntas le hicieron percibir que no todo iba bien entre ellos.

El campeón de esta última competencia de baile de Univision fue nada más y nada menos que el Chef Yisus de Despierta América. Estamos hablando de la edición que tuvo su final el pasado mes de abril, del presente año. La separación de Tony y Adamari fue oficial a partir del pasado mes de junio, cuando ambos recurrieron a las redes sociales para confirmarle a su público que ya no estaban juntos. Esto podría confirmar la información brindad por Chisme No Like, quien desde hace meses atrás viene aseverando que los papás de Alaïa estaban atrevsando una crisis.

Según Jomari, cada vez que él le preguntaba a Toni por cómo estaba su pareja, éste tenía respuestas cortas, breves, escuetas. Es decir, lo único que expresaba Costa era frases como: “Bien, bien, ella está bien”.

A través de su podcast dijo: “Cuando escuché que se habían separado dije: ‘Ah, bueno mira’, entonces por eso cuando le preguntaba qué tal está Adamari eran más contestaciones ‘bien, bien, ella está bien'”. Para el español el hecho de que el coreógrafo no se explaya para compartir más sobre su esposa y entablar una conversación común con una breve exposición de su vida, hizo que ahora Jomari atara sus cabos y asegurara que no le parecía nada extraña la separación.

