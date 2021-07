El senador Joe Manchin apoya incluir la reforma migratoria en el paquete presupuestario

El senador demócrata de Virginia Occidental Joe Manchin apoyó este miércoles incluir la reforma migratoria en el paquete presupuestario de la administración Biden.

Se trata de un paso clave en la lucha por la regularización de miles de indocumentados en los Estados Unidos, dado el peso de Manchin en el Senado, pues los demócratas podrían aprobarla a pesar de la oposición de los Republicanos.

La noticia se esparció como pólvora, tras una reunión del presidente Joe Biden en el Capitolio, con la que busca alinear a los demócratas en torno a dos proyectos de ley que suman un gasto de más de 4 billones de dólares y que buscan renovar la infraestructura del país y mejorar los programas sociales, en los que el ala más progresista del partido quiere incluir una senda a la ciudadanía para varios millones de indocumentados.

Las reacciones a la posición de Manchin nos se hicieron esperar.

Washington has played games with the lives of undocumented immigrants for far too long.

A pathway to citizenship is overwhelmingly supported, long overdue, and will help pay for these critical investments.

I’m glad Senator Manchin supports including it in reconciliation. https://t.co/mcxGcN7xWm

— Julián Castro (@JulianCastro) July 14, 2021