Salma Hayek recibe premio en el Festival de Cannes por su trayectoria

Salma Hayek está recibiendo los frutos del arduo trabajo que ha realizado en Hollywood por tres décadas.

Durante el Festival de Cine de Cannes del 2021, la actriz mexicana fue reconocida por su exitosa trayectoria artística en el séptimo arte con el premio Woman in Motion, otorgado por el Grupo Kering.

Cada año, la compañía dirigida por el empresario François-Henri Pinault, también esposo de la actriz, rinde homenaje a mujeres cineastas, y este año la sorpresa llegó directo a Hayek cuando escuchó su nombre como la ganadora de la edición actual.

Al parecer Salma no tenía ni idea del galardón que recibiría esa noche, ya que se le vio bastante sorprendida cuando empezó el discurso sobre el reconocimiento francés.

Eso sí, no olvidó en reconocer el trabajo de la directora de cine Maura Delperol y Shannon Murphy, quienes también fueron reconocidas en la velada.

Last night Kering and the @Festival_Cannes

have presented the #WomenInMotion Award to the campaigning actress, producer and director @salmahayek. pic.twitter.com/lvZO6wF4i5

— Kering (@KeringGroup) July 12, 2021