Tres peloteros venezolanos de Colorado Rockies dieron positivo a COVID-19

Luego de los casos positivos que presentaron los New York Yankees este jueves, ahora se suman otros cuatro casos en Colorado Rockies y tres de ellos son peloteros venezolanos. La organización lo informó de manera oportuna en sus diferentes redes sociales.

“Los venezolanos Antonio Senzatela, Jhoulys Chacín y Yonathan Daza, al igual que Yency Almonte, no estuvieron disponibles para el juego del viernes ante los Dodgers, según los protocolos de rastreo de contacto de COVID-19 de Major League Baseball”, informó también la MLB en su portal web.

También notificaron que el manager Bud Black y el coach de primera base Ron Gideon tampoco estuvieron disponibles por los protocolos de rastreos de contactos. Mike Redmon asumió el timón y Doug Bernier asumió ser el coach de primera en el duelo frente a los Los Ángeles Dodgers.

Additionally, the Rockies will be without Manager Bud Black and 1B Coach Ron Gideon per contact tracing protocols. For tonight’s game, Bench Coach Mike Redmond will assume managerial duties and Major League Data & Game Planning Coordinator Doug Bernier will serve as 1B Coach.

— Rockies Club Information (@RockiesClubInfo) July 16, 2021