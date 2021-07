Chiquis Rivera le pide a Lorenzo Méndez que presente sus ingresos ante la corte.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hace poco dimos a conocer cuál era la exigencias que pedía Lorenzo Méndez para supuestamente firmar el divorcio que lo separaría legalmente de Chiquis Rivera. Pero resulta que, ahora Chiquis ha lanzado un contra ataque y es ella la que le pide a Lorenzo que presente sus ingresos ante la corte. Esto hace que el trayecto para conseguir que el divorcio sea más largo y tedioso.

En algún momento, Chiquis Rivera dijo que de su parte todo estaba listo y que esperaba respuesta de Lorenzo Méndez. Este a su vez dijo que ya todo estaba firmado y hablado. Semanas después habló nuevamente con un reportero y, de manera muy honesta, confirmó que le estaba poniendo una exigencia a su ex, pues no quería que en un futuro se hablara de él en algún libro o reality show. Pero ahora el conductor de Chisme No Like, Javier Ceriani, publicó el registro digital del caso de divorcio entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez donde la cantante pide que presente sus ingresos ante la corte.

Todo indica ser una batalla campal entre Chiquis y Lorenzo. De hecho, todo iba encaminado o así lucía, según las propias declaraciones que ellos daban, en cuanto a su divorcio. Pero algo cambió y se presume que pudieron haber sido las declaraciones que hiciera el hermanito menor de Chiquis, Johnny López, quien dijo que vio escupir a Lorenzo la cara de su ex por andar drogado con cocaína, entre varias cosas. A ciencia cierta, no se sabe si se refería a la ex de Lorenzo, Chiquis Rivera o a la anterior, Claudia Galván. Lo cierto es que, Chiquis quiere que los ingresos de Lorenzo sean revisados de manera legal.

Después de esas declaraciones, Lorenzo Méndez dio a conocer esta exigencia para supuestamente poder finiquitar todo lo respecta al divorcio. Por su parte, Chiquis Rivera sigue de amores con el fotógrafo Emilio Sánchez, pero no sería la única en ya tener una nueva relación. Hace poco se dio a conocer que Lorenzo Méndez andaba con quien se presume es su novia y con la cual habría viajado a Las Bahamas y posteriormente a San Francisco.

Justamente, Johnny López fue el que también pidió la auditoría a las empresas de su fallecida madre Jenni Rivera. Mismas que eran manejadas por Rosie Rivera y Juan Rivera. Después de solicitar el corte de cuentas, Rosie renunció a a mantenerse al frente de la compañía y dio a conocer que la nueva albacea seria la segunda hija de Jenni, Jacqie Rivera.

Juan Rivera sigue haciendo “En Vivos” para, en ocasiones defenderse de varios de los ataques de los sobrinos o, como dice él, contar su versión de la historia. Lo cierto es que la polémica sigue reinando en la familia Rivera y no parece que la calma llegue próximamente.