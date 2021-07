Un ladrón esparció repelente para osos para robar el Miami International Mall: hay 35 intoxicados

Entre 30 y 35 personas tuvieron que ser atendidas por personal médico este sábado por la tarde después de que un ladrón usase un repelente para osos para robar en una tienda de belleza en un conocido centro comercial de Miami, informan este sábado medios locales.

El supuesto ladrón, que escapó en un taxi del lugar de los hechos, roció con un fuerte espray repelente para osos sobre el rostro del responsable de una tienda de la cadena Bath and Body Works, indicó a Policía de Doral, en el condado de Miami-Dade, en el sur de Florida.

#BREAKING: @DoralPolice says a man dispersed a strong repellant spray at Bath and Body Works inside the #Miami International Mall, injuring 30-40 people.

Police say the suspect also stole candles from the store before getting away in a yellow cab. @nbc6 pic.twitter.com/kgLr243H9B

— Ryan Nelson (@RyanNelsonTV) July 17, 2021