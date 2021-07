Tom Brady bromea con Joe Biden sobre el resultado de las elecciones

Los jugadores de los Tampa Bay Buccaneers visitaron la Casa Blanca, donde Tom Brady estuvo presente y no dejó a un lado los comentarios políticos, en particular sobre el triunfo del presidente Joe Biden.

“No mucha gente creía que nosotros ganaríamos y, de hecho, creo que el 40% por ciento de la gente todavía no cree que ganamos”, expresó Brady desatando risas entre sus compañeros.

El presidente Biden estaba cerca del jugador de la NFL y también sonrió y agregó un comentario en referencia a las teorías del expresidente Donald Trump y sus aliados republicanos de que el demócrata no ganó la presidencial en 2020.

“Entiendo eso”, dijo Biden.

“¿Usted me entiende, señor Presidente?”, dijo Brady, quien previamente agradeció la invitación y la “hospitalidad” del presidente Biden y su equipo.

También elogió a sus compañeros de equipo y a los entrenadores.

Tom Brady: "Not a lot of people think that we could have won and, in fact, I think 40% of the people still don't think we won."

President Biden:" "I understand that."

Brady: "You understand that Mr. President?"

Full video of @Buccaneers at White House: https://t.co/yOACoMlL7C pic.twitter.com/CG7P8irTPA

— CSPAN (@cspan) July 20, 2021