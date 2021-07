Fotos: Novak Djokovic disfruta en Tokio y posó junto a las gimnastas de Bélgica

Sin Rafael Nadal ni Roger Federer el gran favorito a colgarse la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 es el serbio Novak Djokovic, quien también aspira a ganar un histórico ‘Golden Slam’ en 2021: los cuatro abiertos más el oro olímpico.

En la villa olímpica ‘Nole’ es toda una celebridad porque son varios los atletas de diversos países que le piden tomarse fotos con él y luego las comparten en sus redes sociales. Su personalidad introvertida lo hace un distinto dentro y fuera de las canchas.

Incluso se atrevió a posar junto al equipo belga de gimnasia artística de manera muy divertida. Las gimnastas del país europeo no lo podían creer y solo les quedó por reírse junto al tenista número uno del mundo.

Las delegaciones de Argentina y El Salvador lo grabaron y se sacaron fotos con él. También el abanderado de Venezuela, el karateca Antonio Díaz, posó con Djokovic muy feliz.

Con el gran @djokernole The 🐐 All the best for your competition in #Tokyo2020 pic.twitter.com/yvGSZRmR5s

— Antonio Díaz (@diazkarate) July 23, 2021