Plan de infraestructura propuesto por Biden obtiene voto a favor en el Senado

WASHINGTON – El plan de infraestructura del presidente Joe Biden recibió este miércoles el respaldo del Senado, que votó a favor de debatir el proyecto de ley, después de semanas de negociaciones entre demócratas y republicanos.

El resultado favorable muestra la voluntad de los dos partidos para aprobar uno de los planes más importantes de Biden, que busca invertir aproximadamente un billón de dólares a lo largo de 8 años en la reconstrucción de puentes, ferrocarriles, puertos y aeropuertos del país.

En concreto, el plan de Biden superó un voto de procedimiento con 67 votos a favor y 32 en contra, lo que significa que el debate se centrará ahora en el contenido de la iniciativa.

Fue necesario que varios senadores republicanos votaran a favor del proyecto porque los demócratas tienen una estrecha mayoría de 50 escaños, una cifra insuficiente para aprobar la medida por sí solos. En la mayoría de casos, se necesitan 60 votos.

Hoy por la mañana los republicanos anunciaron que habían llegado a un acuerdo con los demócratas y la Casa Blanca para desbloquear el plan de infraestructuras.

Y es que, hace solo una semana, los republicanos del Senado bloquearon de manera unánime el plan de Biden y ni siquiera accedieron a debatir la iniciativa durante una votación clave.

En un comunicado, Biden dio este miércoles la bienvenida al acuerdo bipartidista para el plan de infraestructura y consideró que muestra al mundo que la democracia estadounidense puede funcionar y hacer “grandes cosas”.

