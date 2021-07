La gloria de un joven: el venezolano Keydomar Vallenilla suma una nueva medalla para Latinoamérica

Mientras todas las miradas estaban en atletas como Yulimar Rojas, Antonio Díaz y Daniel Dhers, la halterofilia dio un golpe sobre la mesa y le otorgó una nueva medalla a Latinoamérica. Luego de que Julio Mayora obtuviera la primera presea para Venezuela, Keydomar Vallenilla se sube al podio de los Juegos Olímpicos y consigue la medalla de plata en Tokio 2020.

Levantarse desde muy temprano ha valido la pena. Una nueva medalla olímpica para Latinoamérica ha causado furor. En la categoría de 96 kilogramos, Keydomar Vallenilla cumplió el sueño olímpico y colocó nuevamente la bandera tricolor en el podio de Tokio.

Vallenilla, de 21 años de edad, levantó 172 kilogramos en su primer intento. Pero finalmente, culminó el arranque con 175 kilogramos que lo dejaron muy bien parado para el envión.

Ya en esta etapa, el venezolano tenía una meta clara: subirse al podio en los Juegos Olímpicos. Vallenilla inició con 210 kilogramos en su primer intento en el envión. Sin embargo, esto fue más que suficiente para acumular 347 kilogramos, puesto que fallaría sus otros dos intentos de 215 y 216 kilogramos.

En este sentido, el pesista caraqueño le dio la segunda medalla a Venezuela en esta edición de los Juegos Olímpicos y de esta forma se iguala la participación criolla en Rio 2016. La medalla de Vallenilla es la número 19 en la historia del deporte venezolano.

So proud of Keydomar Vallenilla #Ven for winning the #Silver in #Weightlifting at the #OlympicGames His sacrifice, discipline, & efforts paid off. Nothing is impossible. Thank you for uniting #Venezuela & making us feel so proud #TeamVenezuela 🇻🇪pic.twitter.com/t8Qmj5pz65

— Nelson Dordelly Rosales, Ph.D/LL.D (@nelsondordelly) July 31, 2021