Karol G se levantó la camisa para mostrar el tatuaje que tiene en medio de los senos.

La cantante Karol G sigue causando estragos con todo lo que hace ya sea por sus looks reveladores o por su increíble talento así como por presumir su excesiva sensualidad en las redes sociales. Esta vez, muy quitada de la pena se levantó la camisa en frente del espejo para mostrar un pequeño tatuaje que en el medio de sus senos.

Justo hace unos días la colombiana Karol G protagonizó una guerra de dimes y diretes pues cantó con mariachi en la gala de los Premios Juventud 2021 y al final la cantante gritó Hi*** de P****. Muchos le criticaron el haber dicho esa expresión fuertes después de cantar, sobre todo los mexicanos. Entre ellos la cantante Ángela Aguilar y Noelia, quienes no estuvieron de acuerdo con esa expresión y mucho menos con un mariachi atrás. Sin embargo, Karol G se mantuvo en silencio por varios días. ahora ha salido a publicar un video donde baila sensualmente y levantó su camisa para mostrar uno de sus tantos tatuajes pero este está en el medio de sus senos.

Obviamente, sus fanáticos se desbocaron en halagos hacia la cantante, quien no para de crecer a nivel musical. No en vano dijo hace poco que una de las figuras que tiene como ejemplo y meta es Shakira. Ciertamente, esta colombiana también es un cantante que se internacionalizó y que ha sabido mantenerse en la palestra de una de las cantantes más importantes del mundo del espectáculo con el pasar de los años. Karol G se plantea seguir ese camino y vaya que lo está logrando.

Se espera que dé a conocer muy pronto una colaboración que hizo en inglés con un cantante de quien aseguró siempre quiso grabar a su lado. No dio mayor detalle sobre esto, así que todos andan al pendiente. Mientras Karol G presume de otro de sus sexys tatuajes y esta vez le tocó al que está en medio de sus senos ser conocido por sus fanáticos.

Justo el día de la entrega de los Premios Juventud 2021, Karol G dejó ver su mínima tanga a través de un vestido transparente y se ratificó como la más Bichota de todas. Recordemos que este es su gran éxito. Esa noche, Karol G se alzó con seis galardones de los doce a los que estaba nominada.

Uno de los que la felicitó esa noche fue su ex Anuel AA y dijo que sencillamente es la mejor. En cuanto si la pareja retomó su romance o no, aún no se sabe con certeza. No se han pronunciado al respecto y solo se les pudo ver juntos en Miami, pero no se sabe si entre ambos hay una linda amistad o, si por el contrario, han dado una segunda oportunidad.