Aunque vive muy cerca del lugar de la fatalidad, NYPD tardó dos meses en detener a Brian Boyd, sospechoso de haber huido tras arrollar fatalmente con una patineta scooter el 4 de junio a Lisa Banes, actriz de Hollywood que estaba en visita turística en Nueva York.

El detenido tiene 26 años y vive en la misma esquina del Upper West Side -64th St y Amsterdam Avenue- donde Banes fue golpeada cuando estaba en el paso de peatones y tenía el derecho a cruzar.

Boyd fue acusado de abandonar la escena del accidente que resultó en una muerte y no ceder el paso en un cruce de peatones, dijeron fuentes policiales, reportó New York Post.

Maggot Brian Boyd, an Upper West Sider who lives on the same corner as the deadly June 4 murder of “Gone Girl” actress Lisa Banes, was charged with leaving the scene of an accident/failing to yield to a pedestrian in a crosswalk

