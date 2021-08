Mujer murió arrollada en carrera ilegal de autos en Nueva York; cuatro peatones lesionados, incluyendo dos niños

Una mujer murió y su esposo resultó herido cuando un auto en carrera de velocidad saltó la acera y los golpeó en Brooklyn (NYC) la madrugada de ayer, al cierre de un fin de semana que reportó otros accidentes fatales en la ciudad, dijo la policía.

Tres automovilistas competían en Eastern Parkway y Utica Avenue en Crown Heights alrededor de las 3 a.m. ayer, cuando uno de los conductores, dentro de un Dodge Charger, se subió a la acera, impactando a una joven de 20 años y su esposo de 23 que estaban cerca de una parada de autobús.

La mujer no identificada fue declarada muerta en el lugar y el hombre fue trasladado al Kings County Hospital Center en condición estable con una lesión en la pierna. El conductor del Charger abandonó su auto y huyó subiendo a uno de los otros vehículos, un sedán negro y plateado, detalló New York Post. No se han anunciado arrestos.

Poco después, en otro accidente, un hombre sin hogar de unos 50 años entró en el medio de Harlem River Drive cerca de Dyckman Street en la sección de Fort George del Alto Manhattan alrededor de las 5:45 a.m. y fue atropellado por un vehículo que venía en sentido contrario. Lo declararon muerto en el lugar. El conductor permaneció en la escena y no fue arrestado, dijo la policía.

Previamente, la noche del sábado, una minivan se estrelló contra cuatro peatones, incluidos dos niños, y luego se alejó a toda velocidad, también en el Alto Manhattan.

Un niño de 8 años fue lesionado en el cuello y el tobillo y otro de 9 años sufrió cortes en la cabeza y la pierna, en el accidente cerca de la calle 183 y la avenida Audobon. Una mujer de 36 años que estaba en el grupo sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y se encontraba en estado crítico en el Harlem Hospital, reportó New York Post.

Otra mujer de 28 años se fracturó la pierna en el accidente. Según testigos, el conductor aparentemente iba a borde de una Caravan gris y huyó en una dirección desconocida.

Un récord de 124 personas fallecieron en el tráfico de NYC del 1 de enero al 30 de junio de 2021: 64 peatones, 52 ocupantes de autos y 8 ciclistas. Ha sido el semestre más mortal en el asfalto y aceras desde que el alcalde Bill de Blasio asumió el cargo en 2014, según un nuevo informe, a pesar de su promesa de reducir las muertes por accidentes de tránsito con su programa “Visión Cero” (Vision Zero) para hacer una urbe “más segura para los caminantes”.

