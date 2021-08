Senadores aprueban histórica ley bipartidista de infraestructura de $1.2 billones

El Senado superó los 60 votos para aprobar este martes el proyecto de infraestructura bipartidista de $1.2 billones de dólares y abrió la discusión para la integración del paquete presupuestal de $3.5 billones de dólares.

La vicepresidenta Kamala Harris, presidenta del Senado, reportó que al ley fue aprobada con 69 votos a favor y 30 en contra.

A pesar de sus diferencias políticas, el líder de la minoría Mitch McConnell (Kentucky), señaló que sus compañeros de partido coincidían con los demócratas en que urge de una inversión multianual para mejorar su transporte, vialidades, infraestructura de agua y servicio de internet de los Estados Unidos.

Se trata de un gran triunfo para los demócratas, particularmente para el presidente Joe Biden, principal impulsor del paquete económico que lo llevó a reunirse con republicanos en varias ocasiones y reducir su propuesta original de más de $2 billones de dólares.

“Gran noticia, amigos: el Acuerdo Bipartidista de Infraestructura ha sido oficialmente aprobado en el Senado”, celebró en Twitter el mandatario. “Espero que el Congreso lo envíe a mi escritorio lo antes posible, entonces podremos continuar con nuestro trabajo de reconstruir mejor”.

Big news, folks: The Bipartisan Infrastructure Deal has officially passed the Senate. I hope Congress will send it to my desk as soon as possible so we can continue our work of building back better.

— President Biden (@POTUS) August 10, 2021