Bebé murió atacado por el perro Rottweiler de su familia en apartamento de Brooklyn, Nueva York

Un bebé de 19 meses murió atacado por un perro Rottweiler de la familia mientras estaba bajo el cuidado de sus hermanos también menores de edad, en Brooklyn.

Los oficiales respondieron a una llamada anoche sobre un ataque de perro en un apartamento en la cuadra 300 de East 17th Street en Flatbush. Cuando llegaron, vieron al infante sangrando profusamente con mordeduras en el cuello y un hombro, informó NYPD.

El niño y otra persona fueron transportados al Maimonides Hospital, según el FDNY, donde el pequeño fue declarado muerto.

No está claro quién era la otra persona en el hospital, pero la policía dijo que el bebé estaba siendo vigilado por un niño de 9 años y otro de 11, porque sus padres estaban trabajando en el momento del incidente.

El perro había estado encerrado dentro de una habitación antes de que llegaran los policías y ahora está bajo el cuidado de “Animal Care and Control”. La víctima no ha sido identificada y la policía está llevando a cabo una investigación conversando con las padres. No se realizaron arrestos ni cargos al momento, reportó NBC News.

En junio, en Brooklyn un hombre en silla de ruedas murió aparentemente mordido por sus perros pit bulls. Y también este año, al menos dos niños murieron atacados por perros en sus hogares en Nueva Jersey.

