La cantante Noelia dijo que Tanya Charry de El Gordo y La Flaca le da asco y que es una desleal.

Foto: Sergi Alexander for The Factory Inc. / Getty Images

Después de la despampanante y emotiva de boda de la reportera de El Gordo y La Flaca, Tanya Charry con el productor Sebastián Jiménez, ha surgido algo que pocos esperaban. La cantante Noelia hizo una publicación en su cuenta de Instagram que dejó un tacón a unos cuantos. Resulta que la cantante montó una foto con Tanya y dijo que le daba asco y que era una desleal.

Por supuesto, esto puso en alerta a todos los programas de farándula y muchos se preguntan qué pasó en realidad entre Noelia y Tanya Charry. Noelia señaló a la reportera de Univision de andar con sus enemigos. “Personas que se beben mi vino, se alimentan en mi mesa, les celebró su día como realeza y se “vuelan” en mi yate y después comulgan y engrandecen a mis enemigos, no son mis amigos… Pendeja no soy y menos el que duerme conmigo, y las deslealtades tienen regalías, soy tan educada que deje que pasaran unos días, pero hoy no dejaré pasar un minuto mas sin decirte a ti… ERES UNA DESLEAL Y ME DAS MÁS QUE ASCO… Dios existe… ME ESPERE MÁS DE UN MES… LA LEALTAD ES UN REGALO MUY CARO Y FINO QUE NO PUEDE ESPERARSE DE GENTE BARATA… Segundas oportunidades NO ??.. Basura.. Karma… Noelia”, fueron partes de las rudas palabras que puso Noelia en su cuenta de Instagram para Tanya Charry.

Hasta ahora ninguna se ha pronunciado al respecto. Tanya Charry se encontraría de luna miel después de su boda en la que también asistieron algunos de sus compañeros de El Gordo y La Flaca como Lili Estefan, Jomari Goyso, Karina Banda, Carlos Ponce y por supuesto Raúl de Molina. Se pudo saber que a Noelia le bloquearon la publicación en su cuenta de Instagram. Pero varios medios ya habían reseñado la publicación.

Javier Ceriani de Chisme No Like, dijo que cuando Tanya Charry se separó de Orlando Segura y esta se refugió en Noelia y Jorge Reynoso, pues al parecer esta se encontraba muy mal. Todo indica que la molestia de Noelia con Tanya es que no la invitó a la boda. La otra conductora de Chisme No Like, Elisa Beristain, pudo dar alguno aires sobre estas fuertes palabras de Noelia en las redes sociales. Contó que en algún momento compartió en Miami con ambas y que se encontraban con Jorge Reynoso. Al parecer, Tanya contó que había salido con un político. Después mencionaron a Jorge Anaya y que el mismo rentaba botes y más cosas sólo para complacer a Tanya.

De antemano ya se sabe que Noelia no se lleva bien con Raúl de Molina, ni Jorge Reynoso con personal de Univision. Quizás sea una razón para no haberlos invitado, pero Javier Ceriani aseguró que por lo menos ha debido llamar a sus antiguos amigos y decirles que no podía hacerlo. Además de esto parece que Noelia se sintió cuando Tanya Charry sacó una entrevista de uno de los abusadores de Noelia y esto ocurrió apenas tres días después que la saliera saliera con la promoción de un tema musical en Telemundo.Total que aquí seguramente quede mucha tela que cortar entre las dos famosas.

(Ir al Minuto 1:07:00)