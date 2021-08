Zoom lanza una función antes del regreso a clases para evitar distracciones

La pandemia del coronavirus nos ha obligado a adaptarnos a nuevas modalidades en nuestras actividades cotidianas, sobre todo en temas de trabajo y escuela.

Millones de estudiantes y maestros tuvieron que abandonar las aulas físicas para seguir con la educación mediante salones virtuales proporcionadas por distintas aplicaciones y plataformas, siendo las más populares Zoom y Google Meet.

Quizá para los estudiantes de mayor edad, la escuela en línea no implicó mucho tiempo de adaptación, cosa que no ocurrió con los más pequeños, a quienes el tema de la no convivencia puede pegarles más, y el estar en casa y tener que hacer todo a través de la pantalla puede mermar su atención en las clases.

Atendiendo las necesidades y sobre todo que aún resulta complicado que los alumnos vuelvan a las escuelas como lo hacían de forma habitual, estas plataformas digitales están en constante innovación y actualización para mejorar el aprendizaje online.

Recientemente, Zoom anunció que ha agregado una herramienta muy útil para el próximo regreso a clases. Se trata de “Focus Mode”, mediante la cual, los maestros podrán limitar la información que les aparece en pantalla a los estudiantes, es decir, al activar esta función solo se podrá observar la pantalla del docente para evitar distracciones.

“El modo concentración está diseñado para el entorno del aprendizaje digital, lo que permite a los estudiantes permanecer atentos o trabajar en sus tareas mientras están bajo supervisión, sin distraerse con los demás y sus tareas”, explicó Zoom sobre su herramienta a través de un comunicado.

You asked for it. 😎

Focus Mode 🔍 The perfect way for the host and co-hosts to view all participants’ videos without other participants seeing each other. https://t.co/fObYBR3yID pic.twitter.com/M3PN3hI0Qj

— Zoom (@Zoom) August 11, 2021