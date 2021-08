Videos confirman violencia armada a toda hora en calles de Nueva York: pistoleros disparan con absoluto descaro

Varios videos publicados por NYPD en las últimas horas confirman que, aunque según las cifras oficiales los tiroteos han bajado, los pistoleros siguen actuando con absoluto descaro en las calles, a veces incluso a plena luz del día.

En un video divulgado ayer por la policía de Nueva York, se ve a un hombre disparando múltiples rondas a un objetivo desconocido poco antes de la 1:45 p.m. del 1 de agosto en 7th Avenue cerca de West 148th Street, en Harlem (Manhattan). Milagrosamente, nadie resultó herido.

La noche del 4 de agosto, una mujer mató a otra en 697 Franklin Ave (Brooklyn), en una aparente emboscada. La víctima, Delia Johnson (42), estaba parada hablando por teléfono, elegantemente vestida, en una concurrida calle de Prospect Heights, cuando una supuesta conocida se acercó a ella, le disparó sin hablar y luego caminó como si nada hacia una camioneta SUV estacionada en doble fila, a la que se subió y huyó.

En otra de las dramáticas secuencias, la madrugada del 5 de agosto dos hombres armados se acercaron casualmente a un automóvil estacionado en 15 Williams Avenue, East New York (Brooklyn), y abrieron fuego contra los ocupantes. Las víctimas, dos jóvenes de 19 y 20 años, sufrieron heridas de bala en la cadera, dijo la policía. Los sospechosos siguen prófugos.

Otro video, grabado el miércoles de esta semana, a media mañana, captó a un pistolero en 706 East Tremont Av (El Bronx), disparando varias veces a un hombre de 44 años, que quedó gravemente lesionado. Ese balacera sucedió en una acera concurrida, justo cuando acababa de pasar un bus MTA.

La semana pasada, el comisionado de la policía de Nueva York, Dermot Shea, anunció las estadísticas de delincuencia en toda la ciudad para julio de 2021, afirmando que los arrestos por armas de fuego habían subido 44%, mientras que las balaceras bajaron 35% y los homicidios casi 50%, en comparación con ese mismo mes el año pasado.

No se han realizado arrestos en ninguno de estos casos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

WANTED for An Assault. On Wednesday August 11, 2021 at approx. 9:55 A.M. in front of 706 East Tremont Ave. @Nypd48pct a unknown individual fired multiple shot striking a 44 Year old male victim causing serious physical injury. Call @ 800-577-TIPS or DM NYPDTips pic.twitter.com/oTeF0Gg6n2

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) August 12, 2021