El secretario Buttigieg y su esposo Chasten serán padres

El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, el primer funcionario de alto nivel abiertamente gay en los Estados Unidos, anunció que él y su esposo Chasten, serán padres, luego de un largo proceso de adopción.

“Durante algún tiempo, Chasten y yo buscamos hacer crecer nuestra familia. Estamos contentos de compartir que ¡seremos padres!”, escribió Buttigieg en su cuenta oficial de Twitter. “El proceso no está completo todavía y agradecemos el amor, el apoyo y el respeto por la privacidad que se nos ha ofrecido. No podemos esperar para compartir más pronto”.

For some time, Chasten and I have wanted to grow our family. We’re overjoyed to share that we’ve become parents! The process isn’t done yet and we’re thankful for the love, support, and respect for our privacy that has been offered to us. We can’t wait to share more soon.

— Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) August 17, 2021