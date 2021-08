Pareja antivacunas prohibió que intubaran a su hija enferma de COVID; murió a los 14 años

“Esta noche, sin poder hacer nada, tomé la mano y acaricié el cabello de una hermosa niña de 14 años mientras salía de este mundo”. Con esta conmovedora frase una enfermera identificada en Twitter como Jessica M. inicia el mensaje en el que narra cómo una pareja antivacunas prohibió que intubaran a su hija enferma de COVID, por lo que murió nueve días después de estar luchando contra la enfermedad.

“¡Una vacunación gratuita lo habría evitado todo! A esta niña le robaron toda su vida y la posibilidad de cumplir todos sus sueños”, escribió la chica que también narró que la adolescente quería convertirse en médico veterinario. “Realmente creo que ella pudo haberse salvado si los padres no nos hubieran prohibido intubarla”, agregó.

parents had not forbidden us from intubating her. A free vaccination would have prevented it all! This little girl was robbed of her whole life and of fulfilling all of her dreams. She had been with us 9 days and was able to communicate well until taking a turn for the worse

— Jessica M. MSN, FNP-C (@Jessicam6946) August 14, 2021