Reportaron supuesto ciberataque contra el Departamento de Defensa de EE.UU

El Departamento de Estado habría sido víctima de un ciberataque informado por el Comando Cibernético del Departamento de Defensa, el cual supuestamente notificó una posible infracción grave al respecto.

La información fue dada a conocer este sábado por la reportera de Fox News Jacqui Heinrich, explicando mediante un hilo en Twitter que no se sabe cuándo ocurrió el incidente, pero se piensa que sucedió hace un par de semanas.

Agregó que la intromisión a la base de datos del departamento “no ha afectado la misión de curso de evacuar estadounidenses y refugiados de Afganistán”.

Un informe del comité de Seguridad del Senado publicado este mes calificó a la seguridad de la información general que cubre el Departamento de Estado con una “D”, la cual es la más baja posible en el sondeo y la catalogó como “ineficaz” en cuatro de cinco áreas funcionales, tuiteó Heinrich.

Sin embargo, el posible ataque se puede inferir, hasta cierto punto, por los requisitos de notificación del Congreso y añadió que según la ley federal “cada agencia determina si el ciberataque o el incidente de seguridad de la información cumple con los criterios de ‘incidente mayor’; de ser así, deben informar al Congreso en un plazo de siete días”, sentenció la reportera.

— Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) August 21, 2021