Joe Biden sobre evacuación de ciudadanos en Afganistán: “Movilizaré todos los recursos necesarios”

Joe Biden se dirigió al país este viernes por segunda vez en la semana y tocó como tema fundamental la evacuación de Afganistán, la cual ha avanzado más lento de lo esperado y remarcó los múltiples problemas para quienes buscan salir del país, enfocándose en los connacionales y afganos que ayudaron a EE.UU durante los 20 años de guerra.

El mandatario fue enfático en prometer que quienes deseen regresar a EE.UU, los llevarán de vuelta a casa y aclaró que la operación de retorno al país será riesgosa para los cuerpos de seguridad del Estado, dadas las circunstancias actuales.

“Esta misión de evacuación es peligrosa, tiene riesgos para las fuerzas armadas y se desarrolla en circunstancias difíciles. No puedo prometer cuál será el desenlace final, o que será sin riesgos de pérdidas. Pero como comandante en jefe, les aseguro que movilizaré todos los recursos necesarios”, insistió Biden desde la Casa Blanca.

Cerca de cumplirse una semana desde el ascenso total del grupo talibán en la capital de Afganistán, el caos sigue imperando en la región, situación que ha complicado el proceso de evacuación. La violencia se respira en los alrededores del aeropuerto de Kabul y la única vía para que la mayoría de estadounidenses y aliados afganos huyan del territorio es a través de accesos controlados por el grupo fundamentalista.

