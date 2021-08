Talibanes en Afganistán prenden en fuego a mujer por cocinar mal; envían a otras en ataúdes a países vecinos como esclavas sexuales

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una exjueza de origen afgano, Najla Ayoubi, reveló que en el norte del país asiático a una mujer los talibanes la prendieron en fuego tras ser acusada de no saber cocinar.

Lo anterior dramatiza los abusos y la opresión a las que son sometidas las mujeres en ese país, panorama que no se espera que cambie bajo el nuevo régimen islámico a pesar de las promesas de los militantes radicales.

Envían a mujeres en ataúdes a países vecinos para convertirlas en esclavas sexuales

“Ellos están forzando a las personas a que les den comida o a que cocinen para ellos. También, en las pasadas semanas, muchas mujeres jóvenes están siendo enviadas a países vecinos en ataúdes para ser utilizadas como esclavas sexuales”, indicó Ayoubi a Sky News tras conversar con varias féminas en el país.

“Ellos además están forzando a las familias a que casen a sus hijas jóvenes con combatientes talibanes. Yo no veo dónde está la promesa de que ellos piensan que las mujeres deben poder trabajar cuando estamos viendo todas estas atrocidades”, agregó la entrevistada.

Ayoubi, que ahora está encargada de los programas globales de “Every Woman Treaty” dirigidos a acabar con la violencia contra las mujeres, tuvo que escapar de los talibanes y describió su lucha como una “pesadilla” que buscaba reducirla a nada en la sociedad.

La jurista recordó las veces que tenía que salir acompañada por su vecino de 4 años a la tienda por ser mujer.

Ayoubi, que fue educada antes del ascenso de los talibanes en los 90, se convirtió en la primera jueza mujer en su provincia antes de que los combatientes se hicieran con la zona.

La profesional tuvo un papel central en la creación de la constitución en el país luego de que los talibanes fueron expulsados en el 2001. Solicitó asilo en Estados Unidos a raíz de las amenazas de miembros del grupo radical.

En una conferencia de prensa a principios de semana, un portavoz del grupo terrorista indicó que bajo el nuevo gobierno que se establecerá, las mujeres tendrán derechos de acuerdo con los límites de la ley islámica (sharia).

En la práctica, eso no parece ser lo que está ocurriendo. Otro incidente que lo evidencia es el caso de la periodista ancla de RTA (Radio Televisión de Afganistan) Shabnam Khan Dawran, quien fue sacada a la fuerza de su espacio de trabajo. “Yo quiero regresar a trabajar; desafortunadamente, ellos no me permiten trabajar. Ellos me dijeron que el régimen cambió y que no podía trabajar”, declaró Dawran según citada por Tolo News.

