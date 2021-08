Seguidores de Trump lo abuchean por pedirles que se vacunen contra COVID-19

El expresidente Donald Trump se había resistido a presionar abiertamente a sus seguidores a aplicarse la vacuna contra COVID-19, pero en su mitin de este sábado en Alabama se atrevió con un resultado poco favorecedor: gritos de desaprovación y abucheos.

El expresidente en Cullman, Alabama cuando promocionó el beneficio de la inmunización, diciendo que las vacunas son “buenas”. La entidad tiene apenas 32% de personas completamente vacunadas.

“Creo totalmente en tus libertades”, expresó el mandatario causando furor. “Pero yo recomiendo aplicarse las vacunas, yo lo hice, es bueno, tomen la vacuna… ustedes tienen su libertad… pero deben aplicarse la vacuna“.

La multitud abucheó al líder del movimiento Salvar a Estados Unidos (Save América), pero también se soltó en risas por las consecuencias de la vacuna que dijo Trump.

“Si no funciona (la vacuna), ustedes serán los primeros en saberlo”, señaló.

LOL Trump told his slime to get vaccinated and they booed him. #YouCantVaccinateAgainstMobs pic.twitter.com/BOkaYfbUNw

— Keith Olbermann (@KeithOlbermann) August 22, 2021