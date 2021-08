La Casa Blanca exige a presentadora latina de Fox News disculparse con Jill Biden por comentarios “repugnantes”

Michel LaRosa, portavoz de la primera dama Jill Biden, exigió una disculpa a la presentadora latina de Fox News, Rachel Campos-Duffy, quien afirmó que el presidente Joe Biden es “incompetente” y su esposa es responsable por permitirle asumir la presidencia de los Estados Unidos.

“Cuando miras lo que está lastimando a Estados Unidos, cuando miras esta falta de liderazgo, y te preguntas, ¿quiénes son las personas responsables de poner a alguien tan incompetente y, francamente… ya sabes, mentalmente frágil en esta posición?“, dijo Campos-Duffy el domingo. “Lo siento, como cónyuge de un político, no puedo evitar mirar a Jill Biden”.

LaRosa compartió la historia publicada en HuffPost y calificó como “repugnantes” los comentarios de Campos-Duffy en el canal.

“Ellos pueden hacerlo mejor y sus espectadores merecen algo mejor. Espero que se disculpen con la Primera Dama y dejen ese tipo de diálogo en (el cesto de basura) donde pertenece”, escribió.

This is disgusting. @RCamposDuffy and @FoxNews know better. They can do better and their viewers deserve better. I hope they'll apologize to the First Lady and leave this kind of talk in the🗑️where it belongs. https://t.co/emBFCwKDiV

— Michael LaRosa (@MichaelLaRosa46) August 23, 2021