Gobernadora Hochul lanza plan para que más inquilinos y trabajadores excluidos reclamen ayudas en Nueva York

La gobernadora Kathy Hochul se posesionó como mandataria estatal este martes, y tras anunciar que una de sus principales prioridades en sus primeros días de Gobierno será meterle acelerador al programa de Asistencia de Emergencia de Alquileres y al de Trabajadores Excluídos, pasó este miércoles de las palabras a los hechos.

La nueva mandataria le jaló las orejas a las agencias encargadas de manejar las ayudas de $2,700 millones del plan de auxilio de rentas, que va a paso de tortuga, y de $2,100 millones para dar alivios económicos a trabajadores sin papeles que perdieron sus empleos por la pandema del COVID, que cumplan con el mandato de entregar los dineros que claman más de 130,000 inquilinos que temen ser desalojados y miles de inmigrantes.

Y probando con acciones que el manejo de los asuntos urgentes del Estado se manejarán de manera muy distinta a la era Cuomo, criticado duramente por su falta de compromiso ante necesidades de comunidades vulnerables como las familias indocumentadas, Hochul anunció cambios y una inversión de $1 millón para lograr no solo que los recursos lleguen pronto a quienes han aplicado sino también para que más potenciales beneficiarios soliciten sin miedo los alivios.

La recién posesionada Gobernadora explicó que a través de la inversión en publicidad y labores de divulgación, se espera lograr que en comundiades que han sido desatendidas llegue el mensaje de que los fondos están ahí, listos para ayudar a quienes califican.

“La pandemia empujó a innumerables neoyorquinos a la inestabilidad financiera y la incertidumbre, dejando a muchos luchando para pagar el alquiler”, dijo la gobernadora Hochul. “Al expandir y orientar mejor nuestros esfuerzos de mercadeo y divulgación, podemos crear conciencia en las comunidades que más necesitan nuestra ayuda, alentar a más personas a postularse y protegerlas de ser desalojadas”.

Ordena revisar el trabajo de OTDA

Hochul ordenó además que se realice una revisión de cabo a rabo en la manera en que la Oficina de Asistencia Temporal y Asistencia por Discapacidad del Estado de Nueva York (OTDA), que maneja la asignación de los fondos de rentas atrasadas que está procesando las solicitudes y se reestructure el trabajo, pues ha faltando celeridad y eficiencia.

“También estamos revisando y recalibrando el flujo de trabajo y dedicaremos más personal específicamente para ayudar a los propietarios a través de sus solicitudes, de modo que podamos obtener solicitudes pendientes totalmente aprobadas y dinero fuera de la puerta de manera mucho más eficiente”, agregó la Gobernadora.

A pesar de que el pasado 10 de agosto el Comisionado de OTDA, Mike Hein, se había comprometido a que la semana pasada presentaría datos completos por condados y beneficiarios de las ayudas de rentas pendientes, hasta ahora no lo ha hecho, por lo que la Gobernadora ordenó que se trabaje en ello para que esta misma semana se pueda presentar esa información para que así haya plena transparencia de lo que se está haciendo.

Y aunque la moratoria de rentas vence el próximo 31 de agosto, y hasta ahora no se ha hecho mención alguna a las intenciones del Gobierno estatal de extenderla, Hochul aseguró que, como lo ordena ya la ley aprobada de los fondos de rentas, todos los inquilinos que presenten la solicitud estarán protegidos contra el desalojo, mientras se revisa el caso, y por un año completo, si se aprueba.

Dentro de los cambios anunciados para mejorar el flujo de procesamiento de solicitudes de los fondos de ayuda, la nueva mandataria dijo además que ordenó la reasignación de 100 empleados contratados para trabajar únicamente con los caseros, a fin de ayudarlos a completar solicitudes pendientes, y así acelerar los pagos.

“Se llevarán a cabo actividades de divulgación directa, trabajarán con los propietarios individualmente, aclararán y obtendrán la información que falta y resolverán los problemas pendientes para que se puedan desembolsar más fondos para el alivio del alquiler”, explicó la Gobernación, a través de un comunicado.

“Además, a finales de esta semana se publicarán en el sitio web de OTDA nuevos datos que desglosan los pagos de ayuda de alquiler por condado para aumentar la transparencia. Actualmente, el sitio web muestra dónde se originan las aplicaciones y los datos demográficos básicos”, agregó la Oficina de Hochul.

Aprobaciones a paso de tortuga

Y es que una de las grandes quejas que ha recibido el Programa de Asistencia de Emergencia de Alquileres (ERAP), es que de 158,000 solicitudes que han recibido OTDA, menos de la tercera parte han sido aprobadas, es decir, 46,000 y muchos de esos pagos siguen pendientes.

OTDA asegura que en en algunos casos los fondos no han sido todavía entregados, porque hay “pequeñas discrepancias en la información entre las solicitudes del inquilino y el propietario o la necesidad de conciliar las cuentas del propietario”.

“Estamos enfocados en ayudar a los neoyorquinos necesitados y estamos agradecidos por el liderazgo y el apoyo de la gobernadora Hochul en este tema vital”, manifestó el comisionado Hein, quien pidió a más inquilinos que califican a que presenten sus solicitudes online. “Si bien seguimos tomando medidas para facilitar y acelerar el proceso de solicitud, también estamos alentando todos los neoyorquinos elegibles para solicitar esta asistencia crítica para que estén protegidos por las fuertes protecciones de desalojo otorgadas a todos los solicitantes”.

Inquilinos como Fernan Martínez, quien asegura haber aplicado por los fondos de rentas que se abrieron el 1 de junio, hace casi dos meses, pidieron a la Gobernadora que ordene que casos como el suyo se resuelvan esta semana.

“Me gusta ver que la Gobernadora nueva llegó con buena actitud, pero necesitamos que de verdad obligue a OTDA a que se mueva, porque habían dicho que los casos iban a acelerarse y pasar de seis semanas de procesamiento a tres, y yo ya llevo nueve semanas. Es el colmo“, dijo el frustrado solicitante. “Me angustia que ahora vayan a salir con que no me aprueban por algo y ahí si quedaremos directo para irnos a la calle. Hasta no ver no creer”.

Contrariamente, sobre el procesamiento del Fondo de Trabajadores Excluidos, la inmigrante Vicky Rivera, mencionó que ha sido más fácil aplicar y que el Departamento de Trabajo del Estado que los maneja ha actuado con mayor diligencia.

“No he visto problemas y creo que están haciendo bien y rápido las cosas. Eso me gusta y es lo que necesitan nuestras comunidades”, dijo la madre de familia , quien aplicó sin ningún inconveniente, pero quien pidió al Estado que se permita que trabajadores que no cuentan con cartas laborales y que aquellos que dependían de la economía informal, siendo sus propios jefes, tambien puedan aplicar.

Activistas piden a Hochul ir más allá

Organizaciones que han luchado por la consecusión y la defensa de los fondos de alivios para inquilinos y trabajadores sin papeles, como Make the Road NY, hicieron un llamado a que la nueva mandataria estatal vaya más allá y pueda garantizar que sus palabras y deseos se vean reflejados en la entrega pronta de las ayudas.

“Instamos a la Gobernadora entrante a garantizar que los trabajadores e inquilinos excluidos finalmente reciban el alivio que merecen. Es imperativo que la gobernador Hochul tome medidas audaces para traer un cambio transformador a nuestras comunidades”, aseguró Arlenis Morel, codirectora ejecutiva de Make the Road New York. “A medida que nuestro Estado se convierte en un nuevo liderazgo, tenemos la oportunidad de satisfacer las necesidades urgentes de los neoyorquinos inmigrantes, negros y latinos, que experimentaron profundas dificultades a lo largo de este pandemia”.

La activista aprovechó para pedir a Hochul que además promueva la aprobación de otras medidas como la Ley de Protección del Trabajador EmPIRE para proteger a más trabajadores, y la Ley de “Soluciones, No Suspensiones” a favor de estudiantes de escuelas, al igual que expandir la cobertura de salud a más neoyorquinos.

Murad Awawdeh, director ejecutivo de la organización New York Immigration Coalition (NYIC), aplaudió los anuncios hechos por la Gobernadora para tender la mano a la comunidad inmigrante, y a los neoyorquinos vulnerables que dependen de los alivios de renta y de desempleo a trabajadores sin papeles, pero pidió que flexibilice normas impuestas al Fondo de Trabajadores Excluidos que está dejando por fuera a miles de trabajadores.

“La gobernadora Hochul comprende claramente la necesidad de garantizar que tantos inquilinos de Nueva York, independientemente de su estatus migratorio, reciban la asistencia que necesitan para mantener un techo sobre sus cabezas. Su compromiso es aún más importante dado que la moratoria de desalojos del estado terminará pronto”, dijo Awawdeh. “Pero esto debería ser solo el comienzo, debe trabajar con el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York para eliminar las barreras innecesarias que impiden que demasiados neoyorquinos accedan al Fondo para Trabajadores Excluidos. Estos son los mismos inmigrantes neoyorquinos que mantienen unida a Nueva York y que han sido excluidos por completo de cualquier ayuda estatal o federal“.

¿Dónde pedir ayuda para llenar el formulario del Fondo de Trabajadores Excluidos?

El Departamento de Trabajo lanzó el siguiente video instructivo en español que podrás ver en YouTube, en la dirección https://www.youtube.com/watch?v=CcrluZfInYE

En esta página: https://dol.ny.gov/EWF podrás aplicar para el Fondo de Trabajadores Excluidos siguiendo los pasos

Este link https://dol.ny.gov/system/files/documents/2021/08/ewf1s-7-29-21.pdf contiene información detallada en español sobre el programa de ayudas

Varias organizaciones comunitarias como Make the Road NY, NY Communities for Change y otras, están ayudando con las aplicaciones. Para conocer una lista de todos estos grupos que prestan ayuda gratuita y ver el más cercano a usted, visite la página dol.ny.gov/CBOlist

También puede llamar al 877-EWF-4NYS (877-393-4697) y oprimir el número 2 para hablar en español.

Las personas con impedimentos auditivos pueden solicitar ayuda marcando al 877-662-4886 TTY/TTD con ayuda en español

La organización Make the Road NY tiene este sitio informativo https://maketheroadny.org/es/fondo-para-trabajadores-excluidos/ donde puedes aplicar directamente al fondo y cuenta con una guía de respuestas a dudas básicas.

