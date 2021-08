"Hay que darle un párate a El Gordo Raúl de Molina", afirmó contundentemente el periodista Javier Ceriani.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El Gordo Raúl de Molina dio toda una explicación en El Gordo y La Flaca y respondió a varios señalamientos que han hecho en programas de farándula y en las redes sociales. Sobre todo el periodista de Chisme No Like, Javier Ceriani sobre por qué su hija Mia había engordado, aclarando así que la misma no está embarazada y los detalles del contagio de coronavirus de su esposa Mily y cómo pasó la enfermedad. Ante esto, Javier Ceriani estalló durante la transmisión de su programa y dijo: “Hay que darle un párate a El Gordo Raúl de Molina”.

En Chisme No Like, programa conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani, han venido criticando desde hace rato los privilegios que aseguran tiene Raúl de Molina en la cadena Univision, así como también los supuestos acosos y abusos de índole sexual que se habrían gestionado en la producción de El Gordo y La Flaca. Además de criticar la cantidad de viajes que ha hecho El Gordo durante la época de pandemia. Raúl de Molina respondió estas críticas y Javier Ceriani le envió un mensaje contundentemente y no se cayó nada de lo que piensa (que se encuentra al fina de esta nota).

“… El Gordo ayer dando publicidad de todos sus médicos, sus clínicas y los restaurantes a los que va. A nadie le interesa… Se llama chivo eso cuando uno va y no paga… El Gordo explicó ayer que la hija no está embarazada… No pasa nada si engordó, no pasa nada. Todos fuimos gordos, todos somos gordos y no pasa nada. La gordura no es mala salvo en muchos caso que es una enfermedad y hay que tratarla. Yo sufrí muchos años porque mi mamá era obesa… Todos los días de mi vida la veía y daba miedo y muchos hijos sufren… Yo la veía comer sin control y pensaba que iba a reventar en la tarde, en la noche… Entonces él explica que la hija engordó porque es amiga de todos los chef de Nueva York y porque va a los restaurantes. Pésima explicación, dijo Javier Ceriani al tiempo que señalaba cada una de las palabras que expresó El Gordo Raúl de Molina en su programa de Univision.

Pero la cosa no quedó ahí y el periodista argentino se fue calentando aún más: “Lo peor de todo Gordo de Molina… voz pudiste haber contagiado a todo Univision. Tu mujer tuvo Covid estando vacunada porque ¡No paran de viajar! ¿Sabes lo que es ir África. Saben las horas de vuelo que es ir a África, saben las horas de vuelo que es ir a Hawaii. Meterse en piscinas en República Dominicana, en lugares donde hay mucho turismo? A él no le importó..Pero además él cuenta que besó a su mujer con Covid antes de irse… Te voy a decir algo Gordo irresponsable… se dijo al principio de la pandemia, que el avión es el lugar de más contagio… ¡20 mil veces por año en medio de una pandemia mundial! No sé como la cadena de Univision permite eso… “, mientras siguió enumerando todo un listado de eventos sociales personales que han tenido algunos de los talentos de la planta televisiva Univision. No cabe duda que el conductor de Chisme No Like, Javier Ceriani que la bateó en contra de Raúl de Molina.