ABBA lanzará canciones inéditas después de 40 años de ausencia

ABBA ha vuelto a ser noticia, ya que el grupo retomará su carrera musical y lo hará con el lanzamiento de nuevas canciones.

Los temas inéditos se estrenarán el próximo 2 de septiembre en todas las plataformas digitales y formarán parte de ‘Abba Voyage’, un espectáculo de holograma que el grupo ha venido planeando desde el 2019 y que ha sido retrasado a causa de la pandemia.

En 2018 los músicos regresaron al estudio prometiendo componer dos nuevas canciones. Esas pistas, ‘I still have faith in you’ y ‘Don’t shut me down’, se fueron retrasando en varias ocasiones, y ahora ABBA agradecerá la paciencia de sus seguidores sumando a esos dos temas otros tres que acompañarán a su nuevo espectáculo.

El cuarteto lleva sin publicar contenido musical desde el año 1981, por lo que su regreso se producirá 40 años después de su último lanzamiento que fue el álbum ‘The Visitors’, del cual se desprendieron los sencillos ‘One of us’, ‘Head over Heels’, ‘The Day before you Came’ y ‘Under attack’.

ABBA vendió más de 100 millones de discos en la década del 70 con temas como ‘Gimme! Gimme! Gimme!’, ‘Mamma mia’, ‘Fernando’, ‘Waterloo’, ‘Dancing Queen’ o ‘Chiquitita’. Sus fans son legión en todo el mundo y su nuevo show promete enganchar su música a nuevas generaciones.

A pesar de haberse separado hace 40 años, ABBA sigue siendo uno de los mejores grupos de pop de la historia. El legado de este cuarteto sueco conformado por Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Frida Lyngstad, ha sido influencia de varias generaciones gracias a sus hits inmortales que han inspirado musicales, películas y marcaron la cultura popular de las últimas cuatro décadas.

