En pijamas, desde su casa en Miami, congestionada y revolviendo una sopa de pollo, Giselle Blondet reveló que tiene COVID-19… Que el virus la sorprendió hace algunos días, y emocionada contó que hasta debió acudir al hospital.

“Tengo algo importante que contarles… Desde hace unos cuantos días que ando con COVID, me parece hasta raro decirlo porque yo me he cuidado tanto y tanto”, comenzó relatando Giselle.

¿A qué se refería? A que muchos bromeaban con ella por los cuidados extremos que tenía para no contagiarse. Desde no sacarse nunca la máscara, vivir lavándose las manos, limpiando los sitios con desinfectante, y hasta salir de su casa solo por casos que en verdad la requerían fuera.

“Lo que estamos viviendo actualmente es cada vez más difícil escaparse de esta situación… Me comenzó con un dolor de cabeza muy, muy fuerte, un dolor en la espalda baja. Me dio fiebre, solamente un día, pero en general mucho cansancio”, siguió relatando Blondet.

Sin embargo, contó que tuvo que ir al hospital por consejo de su doctor ya que ella toma un medicamento porque padece de artritis reumatoidea y eso le baja el sistema inmunológico.

Esa, aseguró, fue la razón principal por la que decidió compartir su experiencia, y realizar este video que subió a su cuenta de Facebook: lo que vio en el hospital.

“El doctor me puso un coctel de anticuerpos… Para mí es muy importante que me vean que estoy bien y que me estoy sintiendo cada día mejor… En el hospital, cuando comencé a escuchar todo lo que estaba ocurriendo ahí me empecé a desesperar, escuché historias muy tristes, desesperantes y decidí hacer un video que compartiré”, explicó.

El momento más emotivo del video fue cuando expresó su deseo de volver a ver a sus hijos y a sus nietos, y no pudo contener el llanto.

Giselle está vacunada desde hace unos meses. Pero contó que en su momento dudó si hacerlo o no por todo lo que escuchaba, las distintas opiniones de los doctores, y lo que leía. Sin embargo, decidió hacerlo antes de que naciera su nieto porque quería verlo.

Hoy dice que agradece el hecho de haberse vacunado pues siente que la ayuda a no pasarla peor con el virus ya que sus síntomas sean leves, comparados con los que otros están viviendo.

Para terminar, Giselle le pidió a sus seguidores que se cuiden, que no bajen la guardia, que usen tapabocas y sepan que esto no ha terminado. También aseguró que pronto compartirá el video que realizó en el hospital.

MIRA AQUÍ EL TESTIMONIO DE GISELLE BLONDET COMPARTIENDO QUE TIENE COVID-19:

