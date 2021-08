Biden ofrecerá un discurso el martes en el que justificará la retirada definitiva de Afganistán

WASHINGTON – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dirigirá a la nación el martes para justificar su decisión de no prolongar la presencia de las tropas de su país en Afganistán más allá del 31 de agosto.

El mandatario explicó en un comunicado que esta fue la recomendación “unánime” de los dirigentes del Estado Mayor de la Defensa y de “todos” los comandantes sobre el terreno.

Biden agregó que, de acuerdo con el punto de vista de los jefes militares, la mejor forma de proteger a los soldados y las evacuaciones de civiles era poniendo fin a la misión castrense.

El mandatario demócrata puso punto final este lunes a la guerra más larga de su historia, tras casi 20 años de conflicto en Afganistán.

Los últimos soldados estadounidenses salieron del país a las 15:29 hora local de la costa este de EE.UU.

Biden destacó en el comunicado que los últimos 17 días se ha visto “la mayor evacuación aérea de EE.UU.”, que ha sacado a unas 120.000 personas de Afganistán, entre ciudadanos estadounidenses, afganos y de otros países.

