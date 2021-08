El organizador contra uso de mascarillas en Texas muere de COVID-19; deja tres hijos pequeños

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Caleb Wallace, activista contra el uso de mascarillas y cofundador de San Angelo Freedom Defenders y el coordinador estatal de West Texas Minutemen, murió de COVID-19, reportó su propia esposa Jessica Wallace.

“Caleb ha fallecido en paz. Él vivirá para siempre en nuestros corazones”, dijo la señora Wallace en el perfil de GoFundMe que creó para solicitar ayuda para los gastos médicos de su esposo, un activista contra la protección facial.

La pareja tenía tres hijos pequeños y Jessica está embarazada; dará a luz en septiembre.

“Este dinero también se destina a las facturas médicas de Caleb”, dice el perfil original. “Ahora ha estado en el hospital desde el 30 de julio y sé que debo prepararme para ellos también. Tengo que rezar por lo mejor y prepararme para lo peor”.

Wallace se convirtió en una de las voces más comunes en Texas que se oponían a las restricciones por la pandemia de coronavirus, incluido el uso de mascarillas a través de su movimiento “Freedom Rally”.

El activista creía que los mandatos de vacunas también constituían una infracción de los derechos constitucionales de las personas. Su esposa también informó que había sido entubado por la enfermedad.

Wallace tenía posturas polémicas y retadoras, como cuando habló ante funcionarios de la ciudad de San Angelo en febrero de 2020.

“Mi salud no tiene nada que ver contigo. Por duro que parezca, nuestros derechos fundamentales constitucionales lo protegen”, dijo. “Lamento si eso resulta tan directo y no me importa. Me importa. Me importa más la libertad que tu salud personal“.