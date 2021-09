Vaticano expulsa a sacerdote mexicano acusado de seducir y acosar sexualmente a 7 mujeres

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de casi 3 años de investigación, esta semana El Vaticano hizo oficial la expulsión de un sacerdote mexicano, originario del estado de Michoacán, el cual fue acusado de haber seducido a 7 mujeres, todas ellas casadas, con las que habría tenido también relaciones sexuales.

El exreligioso en cuestión se llama Toribio Tapia Bahena, de 54 años, y él era párroco de una iglesia en el municipio michoacano de Lázaro Cárdenas.

Una de las mujeres a las que acosó sexualmente fue quien se atrevió a denunciarlo. Ella aseguró que conoció al padre Toribio mientras cursaba un diplomado en la Universidad Pontificia de México.

La víctima del sacerdote señaló que lo primero que este religioso hizo fue enviarle mensajes de texto, preguntándole cosas del diplomado. Luego comenzó a llamarle por teléfono para cuestionarla sobre aspectos personales e insistía en que lo tuteara; además le preguntaba respecto a cómo se sentía de que él la quisiera, afirmándole que nadie podía resistirse a ello.

Las cosas subieron de tono cuando el sacerdote le dijo que no le permitiría avanzar en el curso si no accedía a salir con él y tener “algo más”.

“En esas llamadas también me hablaba de sus fantasías. Me pedía que la próxima vez que nos viéramos, me disfrazara… Pedía que me tocara, que le dijera cosas… Me decía que necesitaba a una mujer como yo para no volverse homosexual”, confesó la mujer.

Además, la persona que lo denunció aseguró que esto terminó con su matrimonio, aceptando que en su “soberbia” por querer aprender, cayó en las perversiones del sacerdote.

Otras mujeres que lo denunciaron calificaron al padre Tapia como un hombre “atrayente y cautivador”.

“Logró crear en mí una dependencia de él”, afirmó una más de sus amantes, quien también indicó que sostuvo con él diversas prácticas sexuales e incluso, que al padre le gustaba dejarle chupetones pues decía que le gustaba dejarle marcas a las mujeres que eran suyas.

Denuncias ante el Obispo de Michoacán y expulsión del Vaticano

ACI Prensa, la Agencia Católica de Informaciones, informó en su página de internet que El Vaticano expulsó del estado clerical a Tapia Bahena, noticia que fue confirmada el pasado 27 de agosto por el Obispo de Lázaro Cárdenas, Monseñor Armando Antonio Ortiz Aguirre.

La sanción, que no fue revelada públicamente, fue recibida desde el Vaticano y aplicada meses atrás.

Ortiz Aguirre dijo que la sanción “es una cosa muy triste, dolorosa, personal”, por lo que “no quiero decir más sobre ese asunto”.

“Creo que es prudente y por respeto a las personas no hacerlo. Yo ofrezco mi oración por la Iglesia, por él, por la comunidad, por todos”, expresó.

Tapia Bahena es muy conocido en altas esferas de la Iglesia Católica, tanto en México como en otros países.

